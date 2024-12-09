Агронов Левин Абр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгронов Левин Абр.

Агронов Левин Абр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Агронов Левин Абр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Климовичский уезд, г. Климовичи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.