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Сухашвили Иос. Собиев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сухашвили Иос. Собиев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Тифлисский уезд, с.Иноувинов

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