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Анастасьев Мих. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Анастасьев Мих. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Новая Одесса

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