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Агеев Константин Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Агеев Константин Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Чумлякской

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