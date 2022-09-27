Сатырь Ефрем Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСатырь Ефрем Петр.

Сатырь Ефрем Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сатырь Ефрем Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Ольгопольская с.Бозолево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.