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Волошин Зиновий Емельянович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волошин Зиновий Емельянович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Тарасовская

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