Перов Григ. Михайл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеров Григ. Михайл.

Перов Григ. Михайл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Перов Григ. Михайл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Бийский уезд, Сычевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.