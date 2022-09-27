Демин Ив. Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемин Ив. Яковл.

Демин Ив. Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демин Ив. Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Елабужский уезд, Варзиятченской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.