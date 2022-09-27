Миккосов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиккосов Семен

Миккосов Семен

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Миккосов Семен
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, Богоявленская, д. Бурмур

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.