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Легиненко Александр Клим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Легиненко Александр Клим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Петровской, с. Петровки

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