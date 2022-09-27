Бондарев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарев Сергей Иванович

Бондарев Сергей Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бондарев Сергей Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Кошуново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.