Филин Арсений Тимоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилин Арсений Тимоф.

Филин Арсений Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филин Арсений Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Тверской уезд, Васильевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.