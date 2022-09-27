Панчев Никол. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанчев Никол. Павл.

Панчев Никол. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Панчев Никол. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Измаильский уезд, Чишма

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.