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Речицкий Моисей Гоер. Янкелев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Речицкий Моисей Гоер. Янкелев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, гор., Херсон

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