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Шенберг Михель Михел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шенберг Михель Михел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Гапсальский уезд, Казарген

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