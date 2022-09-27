Андреев Вас. Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Вас. Андреев

Андреев Вас. Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андреев Вас. Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Сенненский уезд, Добровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.