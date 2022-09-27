Чернышов Ив. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышов Ив. Никол.

Чернышов Ив. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чернышов Ив. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Катуховск. с.1 Иванов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.