Клушев Леонид Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлушев Леонид Сем.

Клушев Леонид Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клушев Леонид Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Карлинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.