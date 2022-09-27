Гребнев Андрей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребнев Андрей Афанасьевич

Гребнев Андрей Афанасьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гребнев Андрей Афанасьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Свияжский уезд, Услонская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.