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Федоров Гр. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федоров Гр. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Самцовск., д. Просанчев.

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