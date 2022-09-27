Чахута Авксентий Васильекв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧахута Авксентий Васильекв

Чахута Авксентий Васильекв

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чахута Авксентий Васильекв
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Елизаветовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.