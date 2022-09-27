Матросов Осип Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатросов Осип Семенович

Матросов Осип Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Матросов Осип Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Ковернинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.