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Акопов Хачатур Карапетович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Акопов Хачатур Карапетович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Шушинский уезд, Тугское общество, с. Сухта-Заш.

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