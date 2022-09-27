Нижиковский Василий Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНижиковский Василий Афанасьев

Нижиковский Василий Афанасьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нижиковский Василий Афанасьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Краснянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.