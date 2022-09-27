Устюжанин Алексей Ксенафонт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстюжанин Алексей Ксенафонт.

Устюжанин Алексей Ксенафонт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Устюжанин Алексей Ксенафонт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Туринский уезд, Пелымской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.