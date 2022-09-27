Северинов Карп Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеверинов Карп Максимов

Северинов Карп Максимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Северинов Карп Максимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Караяшниковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.