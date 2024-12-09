Кондратьев Семен Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Семен Емельянов

Кондратьев Семен Емельянов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кондратьев Семен Емельянов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Боровск., д. Урлановка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.