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Михалченко Иосиф Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михалченко Иосиф Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Самарский уезд, Чистовской

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