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Солодяев Павел Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Солодяев Павел Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Норусовская, с. Шнеры

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