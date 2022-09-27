Орехов Павел Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрехов Павел Акимович

Орехов Павел Акимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Орехов Павел Акимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Астраханский уезд, Кахантинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.