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Илясов Михаил Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Илясов Михаил Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, с. Бокино

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