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Габдраиштов Валиул.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Габдраиштов Валиул.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Букмышск. д. М.Устюшн.

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