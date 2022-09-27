Нефедов Семен Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефедов Семен Макс.

Нефедов Семен Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нефедов Семен Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Елатомский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.