Грицына Авксентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрицына Авксентий

Грицына Авксентий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грицына Авксентий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Лебединский уезд, Новинс., д. Грицыник

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.