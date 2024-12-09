Абрамов Ив. Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Ив. Ефим.

Абрамов Ив. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Абрамов Ив. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Бронницк. д. Эстьяны.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.