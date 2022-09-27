Стоянов Илья Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтоянов Илья Кузьмич

Стоянов Илья Кузьмич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стоянов Илья Кузьмич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Барлудская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.