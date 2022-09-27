Ермилов Алексей Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмилов Алексей Ив.

Ермилов Алексей Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ермилов Алексей Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Тарновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.