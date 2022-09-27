Косенко Иос. Наум. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосенко Иос. Наум.

Косенко Иос. Наум.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Косенко Иос. Наум.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Лебединский уезд, Ольшанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.