Декин Тимофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДекин Тимофей Васильевич

Декин Тимофей Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Декин Тимофей Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Штормовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.