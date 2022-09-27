Добровольский Василий Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобровольский Василий Федор.

Добровольский Василий Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Добровольский Василий Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, с. Троицкое

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.