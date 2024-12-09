Аксенов Андриан Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксенов Андриан Леонтьевич

Аксенов Андриан Леонтьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аксенов Андриан Леонтьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Аркатовская, с. Надеждина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.