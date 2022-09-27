Константинов Пав. Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Пав. Константинов

Константинов Пав. Константинов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Константинов Пав. Константинов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Васильевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.