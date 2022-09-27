Кузин Кирилл Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузин Кирилл Вас.

Кузин Кирилл Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузин Кирилл Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Ставропольский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.