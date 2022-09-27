Глухов Федор Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухов Федор Павл.

Глухов Федор Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Глухов Федор Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Мостовинской, д. Горей

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.