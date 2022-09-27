Фролов Артем Иосиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Артем Иосиф.

Фролов Артем Иосиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фролов Артем Иосиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, с. Вулин

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.