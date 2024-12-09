Рожка Автопом Самуил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожка Автопом Самуил.

Рожка Автопом Самуил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рожка Автопом Самуил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Гвоздовской, д. Ясиново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.