Брахман Март. Давид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрахман Март. Давид.

Брахман Март. Давид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Брахман Март. Давид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Митавский уезд, Якобсирской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.