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Синчугов Серг. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Синчугов Серг. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, гор., Буинска

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