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Смирнов Виктор

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Виктор
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Моложский уезд, Прокоровск., с. Горинск.

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