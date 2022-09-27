Котляр Прокофий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотляр Прокофий Дмитриевич

Котляр Прокофий Дмитриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Котляр Прокофий Дмитриевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Роменский уезд, Глинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.